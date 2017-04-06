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Сообщения о новой химической атаке в Сирии 06.04 13:44   MIGnews.com

Сообщения о новой химической атаке в Сирии

Сирийские мятежники утверждают, что в ходе ожесточенных боев в Хаме, в районе аль-Латаминах было применено химическое оружие.




На деревню якобы сбросили бочки с хлором. В результате погибли несколько гражданских лиц, многие получили ранения.

Со своей стороны, лоялисты утверждают, что на аль-Латаминах сброшены “обычные баррельные бомбы”, а желтое облако, образовавшееся в результате бомбардировки - не более, чем клубы пыли
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