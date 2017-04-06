06.04 13:44 MIGnews.com

Сообщения о новой химической атаке в Сирии

#Hama: First video of the #Assad chemical weapons attack against civilians in #Lataminah. Several civilians were killed & dozens wounded. pic.twitter.com/Zu5tBGJ7Nc — WorldOnAlert (@worldonalert) April 6, 2017

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Комментарии

Сирийские мятежники утверждают, что в ходе ожесточенных боев в Хаме, в районе аль-Латаминах было применено химическое оружие.На деревню якобы сбросили бочки с хлором. В результате погибли несколько гражданских лиц, многие получили ранения.Со своей стороны, лоялисты утверждают, что на аль-Латаминах сброшены “обычные баррельные бомбы”, а желтое облако, образовавшееся в результате бомбардировки - не более, чем клубы пыли