06.04 13:44 MIGnews.com
Сообщения о новой химической атаке в Сирии
Сирийские мятежники утверждают, что в ходе ожесточенных боев в Хаме, в районе аль-Латаминах было применено химическое оружие.
На деревню якобы сбросили бочки с хлором. В результате погибли несколько гражданских лиц, многие получили ранения.
Со своей стороны, лоялисты утверждают, что на аль-Латаминах сброшены “обычные баррельные бомбы”, а желтое облако, образовавшееся в результате бомбардировки - не более, чем клубы пыли
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