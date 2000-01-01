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скриншот с видео 06.04 14:02   MIGnews.com

Взрыв в Ростове попал на камеры видеонаблюдения

Личность подозреваемого, который оставил на улице в Ростове-на-Дону фонарик, начиненный взрывчаткой, возможно, получится установить по записям с камер видеонаблюдения. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник.

"Сейчас одна такая видеозапись уже попала в сеть. На ней видно, как некто кладет предмет на землю, проходя по улице, а спустя какое-то время его подбирает мужчина, после чего происходит взрыв", – сказал собеседник агентства.

Упомянутая запись появилась в открытом доступе в нескольких городских сообществах в социальных сетях. Съемку с камеры видеонаблюдения также обнародовал телеканал РЕН ТВ.



Утром в четверг в результате взрыва неустановленного предмета около школы в Ростове-на-Дону пострадал один человек. Следственное управление СК РФ по Ростовской области возбудило уголовное дело по трем статьям УК РФ.
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