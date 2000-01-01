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06.04 12:54   MIGnews.com

Задержаны предполагаемые сообщники "питерского смертника"

В Петербурге задержаны предполагаемые сообщники Акбаржона Джалилова, который, по предварительным данным, совершил теракт в метро 3 апреля. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"На Товарищеском проспекте Санкт-Петербурга рано утром в четверг были задержаны три человека. В настоящее время проверяются их связи с Джалиловым", – сказал собеседник.

Информацию о задержании нескольких человек Интерфаксу подтвердили жильцы дома на Товарищеском проспекте, 22. По их словам, ночью силовики проводили спецоперацию, в результате которой из одной из квартир были выведены в наручниках три уроженца Средней Азии.

Источник сообщил также, что по месту жительства предполагаемых соучастников теракта обнаружены элементы взрывного устройства, аналогичные бомбе, сработавшей в подземке 3 апреля.

В свою очередь, официальный представитель Следственного комитета (СКР) Светлана Петренко сообщила, что следствие по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга установило нескольких пособников Джалилова.

Ранее сообщилось, что сегодня утром были эвакуированы жильцы дома на Товарищеском проспекте, 22 к.1 из-за обнаружения взрывного устройства.
Глава Невского района Петербурга Константин Серов сообщил позднее, что устройство обезврежено, преступники задержаны.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь" петербургского метро в вагоне поезда произошел взрыв. Бомбу привел в действие террорист-смертник. По предварительным данным это уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов 1995 года рождения. В результате теракта погибли 14 человек (включая самого смертника), более 50 получили ранения.
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