06.04 12:54 MIGnews.com

Задержаны предполагаемые сообщники "питерского смертника"

Поделиться

Все по теме

Комментарии

В Петербурге задержаны предполагаемые сообщники Акбаржона Джалилова, который, по предварительным данным, совершил теракт в метро 3 апреля. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в правоохранительных органах."На Товарищеском проспекте Санкт-Петербурга рано утром в четверг были задержаны три человека. В настоящее время проверяются их связи с Джалиловым", – сказал собеседник.Информацию о задержании нескольких человек Интерфаксу подтвердили жильцы дома на Товарищеском проспекте, 22. По их словам, ночью силовики проводили спецоперацию, в результате которой из одной из квартир были выведены в наручниках три уроженца Средней Азии.Источник сообщил также, что по месту жительства предполагаемых соучастников теракта обнаружены элементы взрывного устройства, аналогичные бомбе, сработавшей в подземке 3 апреля.В свою очередь, официальный представитель Следственного комитета (СКР) Светлана Петренко сообщила, что следствие по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга установило нескольких пособников Джалилова.Ранее сообщилось, что сегодня утром были эвакуированы жильцы дома на Товарищеском проспекте, 22 к.1 из-за обнаружения взрывного устройства.Глава Невского района Петербурга Константин Серов сообщил позднее, что устройство обезврежено, преступники задержаны.Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь" петербургского метро в вагоне поезда произошел взрыв. Бомбу привел в действие террорист-смертник. По предварительным данным это уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов 1995 года рождения. В результате теракта погибли 14 человек (включая самого смертника), более 50 получили ранения.