У китайца во время подзарядки взорвался iPhone 7

В восточной провинции Китая Цзянсу владелец нового айфона столкнулась с неприятной неожиданностью. Купленный четыре месяца назад за 781 доллар матовый черный iPhone 7 не вынес банальной подзарядки от сети, сообщает DailyMail.
Со слов представителей местной ремонтной мастерской, скорее всего, произошло возгорание литий-ионного аккумулятора устройства. Его могла спровоцировать проблема с зарядным кабелем.
Это не первый случай подобных внезапных "смертей" гаджетов от Apple. В феврале в социальной сети Twitter распространялось видео, где идентичная модель айфона плавилась и дымилась.
Пользователи Сети обеспокоены: возможно, "яблочный" гигант имеет те же проблемы, что и Samsung, чей Galaxy Note 7 был изъят из обращения после нескольких случаев взрыва.