Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












скриншот с видео YouTube 06.04 21:55   MIGnews.com

У китайца во время подзарядки взорвался iPhone 7

В восточной провинции Китая Цзянсу владелец нового айфона столкнулась с неприятной неожиданностью. Купленный четыре месяца назад за 781 доллар матовый черный iPhone 7 не вынес банальной подзарядки от сети, сообщает DailyMail.

Со слов представителей местной ремонтной мастерской, скорее всего, произошло возгорание литий-ионного аккумулятора устройства. Его могла спровоцировать проблема с зарядным кабелем.

Это не первый случай подобных внезапных "смертей" гаджетов от Apple. В феврале в социальной сети Twitter распространялось видео, где идентичная модель айфона плавилась и дымилась.

Пользователи Сети обеспокоены: возможно, "яблочный" гигант имеет те же проблемы, что и Samsung, чей Galaxy Note 7 был изъят из обращения после нескольких случаев взрыва.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:40
Меркель: отсутствие резолюции СБ ООН по химатаке – позор
21:23
Скончался писатель и журналист Александр Гаррос
20:57
Видео: Фийона обсыпали мукой перед избирателями  
20:25
РФ: поддержка Асада не является безусловной
19:32
Израиль намерен связать ж/д сеть с Иорданией и саудами
19:21
Австралии придется закрыть спорный центр содержания беженцев
18:54
НДИ: излишки бюджета на увеличение пособий инвалидам
18:17
Путин: обвинения по ситуации в Идлибе неприемлемыми
17:57
САР: Израиль – главный бенефициар обвинений в газовых атаках
17:51
Европарламент одобрил отмену виз для Украины
17:33
Мосул: боевики ISIS сбили иракский вертолет
17:15
ООН призвала к трехдневному перемирию в Сирии
17:03
Новый "Супер Геркулес" прибудет в Израиль
16:31
Хотовели: Израиль может помочь положить конец войне в Сирии
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus