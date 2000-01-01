06.04 11:29 MIGnews.com

На счетах хакера из Ашкелона обнаружены миллионы

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Второй канал израильского ТВ сообщает о том, что на секретных счетах хакера из Ашкелона, на протяжении нескольких лет распространявшего угрозы в отношении еврейских учреждений в США, обнаружено несколько миллионов шекелей.Следователи говорят, что хакер “действовал в логичной, последовательной манере с целью зарабатывания денег”. Речь идет тысячах угроз в отношении еврейских институтов. Среди прочего, угрозы привели к экстренным посадкам лайнеров компаний El Al и Delta.Услуги хакера оплачивались в биткойн.Заказчиков идентифицировать не удается, потому что все интеракции осуществлялись через DarkNet.Хакер также занимался изготовлением фальшивых удостоверений личности, водительских прав паспортов. Эти услуги оплачивались особенно хорошо.