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На счетах хакера из Ашкелона обнаружены миллионы 06.04 11:29   MIGnews.com

На счетах хакера из Ашкелона обнаружены миллионы

Второй канал израильского ТВ сообщает о том, что на секретных счетах хакера из Ашкелона, на протяжении нескольких лет распространявшего угрозы в отношении еврейских учреждений в США, обнаружено несколько миллионов шекелей.

Следователи говорят, что хакер “действовал в логичной, последовательной манере с целью зарабатывания денег”. Речь идет тысячах угроз в отношении еврейских институтов. Среди прочего, угрозы привели к экстренным посадкам лайнеров компаний El Al и Delta.

Услуги хакера оплачивались в биткойн.

Заказчиков идентифицировать не удается, потому что все интеракции осуществлялись через DarkNet.

Хакер также занимался изготовлением фальшивых удостоверений личности, водительских прав паспортов. Эти услуги оплачивались особенно хорошо.
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