Группа мужчин в сауне Питера изнасиловала девочку-инвалида
В Санкт-Петербурге в одной из саун на Сенной площади группа неизвестных мужчин принудила к сексу психически нездоровую несовершеннолетнюю девочку.
Как сообщает "Политика Сегодня", об инциденте в правоохранительные органы сообщила мать 14-летней девочки.
Известно, что ребенок является инвалидом первой группы в связи с наличием психического заболевания. Как сообщила женщина, происшествие случилось накануне, 5 апреля. Сауна располагалась на Московском проспекте близ Сенной площади. Неизвестная группа мужчин заманила девочку в сауну и изнасиловала.
По факту происшествия инициирована проверка.