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06.04 11:04   MIGnews.com

Группа мужчин в сауне Питера изнасиловала девочку-инвалида

В Санкт-Петербурге в одной из саун на Сенной площади группа неизвестных мужчин принудила к сексу психически нездоровую несовершеннолетнюю девочку.

Как сообщает "Политика Сегодня", об инциденте в правоохранительные органы сообщила мать 14-летней девочки.

Известно, что ребенок является инвалидом первой группы в связи с наличием психического заболевания. Как сообщила женщина, происшествие случилось накануне, 5 апреля. Сауна располагалась на Московском проспекте близ Сенной площади. Неизвестная группа мужчин заманила девочку в сауну и изнасиловала.
По факту происшествия инициирована проверка.
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