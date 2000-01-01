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фото из соцсети 06.04 14:56   MIGnews.com

6 апреля похоронят жертв теракта в Петербурге

В четверг, 6 апреля, состоятся первые похороны жертв теракта. Все вопросы по организации взяли на себя администрации регионов, передает телеканал Россия 24.

На данный момент, Следственный комитет проверяет информацию о том, что Акбаржон Джалилов, которого подозревают в организации взрыва в метро Санкт-Петербурга, обучался в рядах террористической организации "Исламское государство", также известна как ISIS.

Устанавливаются его возможные связи. Информационному агентству ТАСС стало известно, что Джалилов долгое время находился за рубежом и мог проходить обучение в одном из лагерей экстремистов на территории Сирии.

Накануне родители предполагаемого исполнителя теракта прилетели из Киргизии в Санкт-Петербург. В ходе процедуры опознания они подтвердили личность своего сына.

3 апреля в результате взрыва самодельной бомбы в вагоне поезда метро в Санкт-Петербурге погибли 14 человек, более 50 получили ранения. Следствие считает, что бомбу взорвал террорист-смертник, выходец из Киргизии Акбаржон Джалилов.

Ранее сообщалось о подтверждении личности предполагаемого исполнителя теракта в метро Санкт-Петербурга Акбаржона Джалилова при помощи экспертизы ДНК.
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