06.03 10:05 MIGnews.com

Режим прекращения огня в Идлибе соблюдается сторонами

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Сирия и Турция соблюдают режим прекращения огня в Идлибе. Обстановка спокойная, сообщил военный источник.При этом за час до полуночи террористы устроили интенсивный обстрел трассы М5 (Дамаск-Алеппо). В частности, были уничтожены не меньше 5 автомобилей. Впрочем, наступление боевиков провалилось.В Москве прошли переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана по Сирии. Было подписано соглашение о прекращении всех боевых действий по существующей линии соприкосновения с полуночи 6 марта. Россия и Турция создают коридор безопасности шириной шесть километров к северу и югу от трассы М4 в Сирии. Россия и Турция с 15 марта начинают совместное патрулирование вдоль трассы М4.