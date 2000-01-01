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Режим прекращения огня в Идлибе соблюдается сторонами 06.03 10:05   MIGnews.com

Режим прекращения огня в Идлибе соблюдается сторонами

Сирия и Турция соблюдают режим прекращения огня в Идлибе. Обстановка спокойная, сообщил военный источник.

При этом за час до полуночи террористы устроили интенсивный обстрел трассы М5 (Дамаск-Алеппо). В частности, были уничтожены не меньше 5 автомобилей. Впрочем, наступление боевиков провалилось.

В Москве прошли переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана по Сирии. Было подписано соглашение о прекращении всех боевых действий по существующей линии соприкосновения с полуночи 6 марта. Россия и Турция создают коридор безопасности шириной шесть километров к северу и югу от трассы М4 в Сирии. Россия и Турция с 15 марта начинают совместное патрулирование вдоль трассы М4.


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