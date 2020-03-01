06.03 10:40 MIGnews.com
Французский депутат попал в реанимацию с коронавирусом
Депутат Национальной ассамблеи Франции и сотрудник французского парламента заразились коронавирусом.
68-летний Жан-Люк Ритцер, депутат партии "Республиканцы" из Эльзаса, был госпитализирован в четверг с подозрением на коронавирус. Результат его анализов подтвердил заболевание.
"Депутат находится в реанимации, его состояние считается серьезным", - сообщил французский парламент в своем заявлении.
Депутат присутствовал на правительственном отчете 25 февраля, но на этой неделе не посещал парламент, пишет NST
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В дополнение другой сотрудник французского парламента сдал анализ, который выявил у него COVID-19. Он является работником парламентской столовой. Сейчас этот человек изолирован дома.
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