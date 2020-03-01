Rambler's Top100










Опросы




Nakonu.com











Французский депутат попал в реанимацию с коронавирусом 06.03 10:40   MIGnews.com

Французский депутат попал в реанимацию с коронавирусом

Депутат Национальной ассамблеи Франции и сотрудник французского парламента заразились коронавирусом.

68-летний Жан-Люк Ритцер, депутат партии "Республиканцы" из Эльзаса, был госпитализирован в четверг с подозрением на коронавирус. Результат его анализов подтвердил заболевание.

"Депутат находится в реанимации, его состояние считается серьезным", - сообщил французский парламент в своем заявлении.

Депутат присутствовал на правительственном отчете 25 февраля, но на этой неделе не посещал парламент, пишет NST.

В дополнение другой сотрудник французского парламента сдал анализ, который выявил у него COVID-19. Он является работником парламентской столовой. Сейчас этот человек изолирован дома.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:04
В ФРГ за сутки коронавирус выявили у 200 человек
11:22
Ликуд недосчитался места в Кнессете из-за Оцмы Йехудит
11:01
Харви Вайнштейна после операции на сердце перевели в тюрьму
10:05
Режим прекращения огня в Идлибе соблюдается сторонами
09:58
Коронавирус: из больницы выпустили девятерых израильтян
09:37
Шмыгаль дополнил свой тезис о подаче воды в Крым
09:16
"Ликуд" потребовал возобновить дело против Либермана
08:55
Шварценеггер хочет стянуть с российской компании $10 млн
08:13
У берегов США изолирован лайнер Grand Princess
07:52
Шмыгаль высказал свою позицию в вопросе поставок воды в Крым
07:31
Пожар на рынке в Газе: среди погибших оказались дети
07:10
Путин и Эрдоган пришли к соглашению по Идлибу
06:44
Асад: Сирия и Турция восстановят отношения при одном условии
06:20
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus