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Коронавирус: из больницы выпустили девятерых израильтян | Фото:06.03 09:58   MIGnews.com

Коронавирус: из больницы выпустили девятерых израильтян

Девять израильтян, находившиеся на карантине после эвакуации с борта круизного лайнера Diamond Princess в Японии, в четверг, 5 марта, были выписаны из больницы.

Еще одна женщина до сих пор остается в изоляции, пока не пройдет необходимое количество дней, после чего она должна будет пройти надлежащую проверку.

Кроме того, два израильтянина, также находившиеся на лайнере, остаются в одном из военных госпиталей Японии на протяжении уже 28 дней. Когда их выпустят пока остается неизвестным.

"Мы рады, что выполнили строжайшие предписания Минздрава, оставаясь в изоляции две недели по возвращению в Израиль. Это нужно было чтобы не заразить ни единого человека внутри страны. Несмотря на все трудности, мы всегда приветствовали ограничительные меры, потому что для нас важно не представлять опасности для общества", - заявил один из выписанных пациентов Николь Бен Давид.


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