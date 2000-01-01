06.03 09:58 MIGnews.com

Коронавирус: из больницы выпустили девятерых израильтян

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Девять израильтян, находившиеся на карантине после эвакуации с борта круизного лайнера Diamond Princess в Японии, в четверг, 5 марта, были выписаны из больницы.Еще одна женщина до сих пор остается в изоляции, пока не пройдет необходимое количество дней, после чего она должна будет пройти надлежащую проверку.Кроме того, два израильтянина, также находившиеся на лайнере, остаются в одном из военных госпиталей Японии на протяжении уже 28 дней. Когда их выпустят пока остается неизвестным."Мы рады, что выполнили строжайшие предписания Минздрава, оставаясь в изоляции две недели по возвращению в Израиль. Это нужно было чтобы не заразить ни единого человека внутри страны. Несмотря на все трудности, мы всегда приветствовали ограничительные меры, потому что для нас важно не представлять опасности для общества", - заявил один из выписанных пациентов Николь Бен Давид.