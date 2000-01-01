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Украинские шахматисты найдены мертвыми в Москве 06.03 15:34   MIGnews.com

Украинские шахматисты найдены мертвыми в Москве

В Москве были найдены тела украинских шахматистов: 26-летнего гроссмейстера Станислава Богдановича и 18-летней Александры Вернигоры.

Погибших обнаружил вернувшийся в квартиру отец девушки. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Рядом с телами были обнаружены воздушные шары с закисью азота. По предварительной версии, именно газ стал причиной гибели девушки и ее молодого человека.

Сообщается, что Богданович был чемпионом Украины по быстрым шахматам в 2013 году, а Вернигора состояла в рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ).


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