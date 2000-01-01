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Пожар на рынке в Газе: среди погибших оказались дети | Фото:06.03 07:31   MIGnews.com

Пожар на рынке в Газе: среди погибших оказались дети

В лагере беженцев в секторе Газа погибли по меньшей мере девять человек, в том числе четверо детей и три женщины, еще порядка 60 были ранены из-за взрыва и последовавшего за ним пожара.

Это произошло в четверг, 5 марта, передает агентство Maan.

По словам очевидцев, они услышали взрыв газа в пекарне в лагере Нусейрат, прежде чем огонь перекинулся на близлежащие магазины, мастерские и автомобили, припаркованные вдоль улицы.

По крайней мере три жилых здания, 22 автомашины, четыре фабрики по производству шлакоблоков, два ресторана, столярные изделия, 50 киосков и институт для инвалидов были полностью уничтожены пожаром.


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