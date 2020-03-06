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Солдат ЦАХАЛа застрял в багажнике автобуса | Фото:06.03 21:46   MIGnews.com

Солдат ЦАХАЛа застрял в багажнике автобуса

Полиция Израиля в пятницу, 6 марта, спасла солдата ЦАХАЛа, застрявшего в багажном отделении движущегося автобуса. Об этом сообщает Times of Israel.

Офицеры остановили автобус, который ехал из Тель-Авива в Кирьят-ха-Щом, на шоссе 65 в северном Израиле, чтобы вытащить попавшего в ловушку солдата. Военный Ишай Халеви снимал случившееся на видео.

По его словам, он попросил водителя открыть багажник во время остановки, чтобы он мог достать что-то из своей сумки. "Я слегка залез в багажник. Через несколько секунд он [водитель] закрыл за мной дверь и начал ехать", - рассказывает Халеви во время трансляции.

"Это действительно неприятно", - добавил он, заявив, что ему трудно дышать.

В сети также транслировалось аудио из полицейского сообщения, в котором слышно, как офицер сказал, что Халеви позвонил своей матери, чтобы рассказать об инциденте. Также, сообщается, что автобусная компания Egged не смогла дозвониться до водителя.

Компания заявила, что Халеви забрался в багажник, пока он был открыт, и водитель не заметил, что он внутри.

"Водитель автобуса является профессиональным, преданным и опытным водителем… и он никогда не сталкивался с таким необычным инцидентом, в котором солдат ЦАХАЛа действует вопреки инструкциям, излишне подвергая опасности свою жизнь", - сказал представитель компании каналу 12.

Компания призвала пассажиров избегать подобных ситуаций.




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