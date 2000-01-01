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Число зараженных коронавирусом в Бейтлехеме достигло 16 | Фото:06.03 21:09   MIGnews.com

Число зараженных коронавирусом в Бейтлехеме достигло 16

По сообщению издания Маарив, в Бейтлехеме число случаев заболевания коронавирусом достигло 16. В пятницу, 6 марта, подтвердилось, что девять человек, остановившихся в одном из отелей города, заразились вирусом.

Министр здравоохранения Западного берега д-р Мэй аль-Килия заявила, что 120 человек находятся на карантине в своих домах. Кроме того, трое помещены на карантин в академию в Иерихоне, а пятеро изолированы на пограничном пункте Рафах между Египтом и Газой.

Ранее сообщалось, что после того, как семь палестинцев в Бейтлехеме заразились коронавирусом, власти пошли на чрезвычайные меры.

По решению министра обороны Израиля Нафтали Беннета город полностью закрыт. Улицы пусты, люди запасаются водой и продовольствием.


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