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Теракт возле посольства США в Тунисе: убит полицейский | Фото:06.03 20:39   MIGnews.com

Теракт возле посольства США в Тунисе: убит полицейский

По сообщению Министерства внутренних дел Северной Африки, в пятницу, 6 марта, двое террористов-смертников взорвали себя возле посольства США в Тунисе, убив полицейского и ранив четырех других сотрудников и гражданских.

Представитель МВД настоял на том, что целью террористов были офицеры, а не на посольство США.
По словам официального представителя министерства Халеда Лахьюни, полицейский погиб во время операции.

Глава вооруженных сил и комиссии безопасности Йосри Дали подтвердил свидетельства очевидцев о том, что смертники прибыли на месте на мотоцикле. Они взорвали себя, когда полицейский патруль остановил их, чтобы спросить, куда они идут.

Никто пока не взял на себя ответственность.


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