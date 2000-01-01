06.03 20:39 MIGnews.com

Теракт возле посольства США в Тунисе: убит полицейский

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По сообщению Министерства внутренних дел Северной Африки, в пятницу, 6 марта, двое террористов-смертников взорвали себя возле посольства США в Тунисе, убив полицейского и ранив четырех других сотрудников и гражданских.Представитель МВД настоял на том, что целью террористов были офицеры, а не на посольство США.По словам официального представителя министерства Халеда Лахьюни, полицейский погиб во время операции.Глава вооруженных сил и комиссии безопасности Йосри Дали подтвердил свидетельства очевидцев о том, что смертники прибыли на месте на мотоцикле. Они взорвали себя, когда полицейский патруль остановил их, чтобы спросить, куда они идут.Никто пока не взял на себя ответственность.