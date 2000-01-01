06.03 19:37 MIGnews.com

Коронавирус в Израиле: 21 зараженный, 70 000 на карантине

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У 21 израильтянина был обнаружен коронавирус, и еще около 70 000 человек находятся в домашней изоляции перед праздником Пурим, сообщает JP. В пятницу, 6 марта, у большего количество израильтян был диагностирован вирус COVID-19.Пациент № 21, проживающий в Хайфе в возрасте тридцати лет, прибыл в Израиль из Австрии 1 марта. Пациент № 20, также в возрасте тридцати лет, проживающий в центре Израиля, прибыл всего через день 2 марта из Мадрида.Пациенты № 18 и 19, оба в возрасте от пятидесяти лет, находятся в центральном Израиле и прибыли из Мадрида и Цюриха соответственно.Пациент № 17 дал положительный результат на коронавирус 29 февраля и поехал из аэропорта Бен-Гурион прямо к себе домой на личном автомобиле, после чего оказался на карантине. В тот же день был поставлен диагноз американской туристке, которая провела время в Иерусалиме, прежде чем вернуться в Нью-Йорк.Пациент № 16 - 38-летний водитель туристического автобуса из восточного Иерусалима, в настоящее время находится в изоляции в больнице Пория в Тверии. На данный момент его состояние ухудшилось. Согласно сообщениям средств массовой информации, он совершил поездку с группой паломников из Греции, 21 из них поставили диагноз коронавирус по возвращении домой. Они останавливались в Израиле, на Западном берегу и в Египте.Министерство туризма Палестинской автономии заявило, что закрыло ряд достопримечательностей и священных мест из-за паломников из Греции, посетивших эти места.Ранее в тот же день министерство здравоохранения сообщило маршрут американской женщины из Вестчестера, штат Нью-Йорк, которая путешествовала по Иерусалиму с 23 по 27 февраля.По данным Министерства здравоохранения, согласно оценкам, в настоящее время 70 000 израильтян находятся в самоизоляции, многие из которых, по сообщениям полиции, нарушают условия карантина. В результате были возбуждены восемь отдельных уголовных расследований.