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Итальянец, зараженный коронавирусом, посещал Израиль | Фото:06.03 19:12   MIGnews.com

Итальянец, зараженный коронавирусом, посещал Израиль

Гражданину Италии, который в феврале находился в Израиле на конференции, был поставлен диагноз коронавирус, сообщает JP в пятницу, 6 марта.

Объявление было сделано вскоре после того, как еще четырем израильтянам был поставлен диагноз коронавируса. Общее число подтвержденных случаев заболевания в стране достигло 21.

Мужчина из Италии прибыл в Израиль 23 февраля рейсом авиакомпании Alitalia, номер AZ806 в 13:55 и вернулся в Италию 25 февраля рейсом той же авиакомпании AZ809, который вылетел в 5:15 утра.

Во время пребывания в Израиле, он останавливался в отеле Дан в Тель-Авиве. Он предположительно провел большую часть своего времени в своем гостиничном номере, за исключением нескольких мероприятий и конференций.

Он ел в ресторане отеля, и однажды покинул его на такси, прибыв в офис в Тель-Авиве. 23 февраля он обедал в ресторане ANIMAR в отеле Dan Tel Aviv с 18:30 и 9:30 вечера На следующее утро он завтракал в столовой отеля с 7:00 до 8:00 утра.

"Любой, кто находился в этих местах в это время, должен оставаться на карантине в течение 14 дней и сообщить об этом на веб-сайт Министерства здравоохранения. Если во время изоляции появляются симптомы лихорадки, кашля или затрудненного дыхания, немедленно позвоните по номеру 101, чтобы подтвердить необходимость теста на коронавирус."

Согласно Министерству здравоохранения, 6 марта еще двое израильтян в возрасте около 50 лет заразились новым вирусом. Первый пациент вернулся в Израиль из Испании 27 февраля. Второй - из Цюриха 4 марта.


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