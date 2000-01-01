07.03 06:27 MIGnews.com

В Польше ограничат проверки на алкоголь из-за коронавируса

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В Польше временно перестанут проверять дыхание водителей на алкоголь из-за риска передачи коронавируса, пишет JP. Польша сообщила о своем первом случае заражения на этой неделе среди более чем 85 стран.На данный момент зарегистрировано более 100 000 случаев и 3300 случаев смерти от коронавируса по всему миру.Радослав Кобрис, заместитель инспектора отдела дорожного движения польской полиции, сказал, что получил информацию от санитарной службы МВД, в которой говорится, что "мы ограничиваем количество проверок дыхания, проводимых с использованием устройств без мундштуков".Польша использует два устройства для проверки состояния водителей. Один из них, без мундштука, дает мгновенное указание на присутствие алкоголя, но может использоваться многоразово, повышая риск распространения вируса.Второе устройство, которое дает точное показание количества алкоголя в дыхании, использует мундштуки, которые меняются из раза в раз.По словам Кобриса, эти изменения ограничат проверки водителей в утренние и вечерние часы пик, но не окажут серьезного влияния на безопасность дорожного движения."Если полицейский подозревает, что кто-то находится под воздействием алкоголя, он проверит его.Хотя смертность на дорогах в Польше снизилась на 26% в период между 2010 и 2018 годами, в стране по-прежнему один из самых высоких показателей в Европе, и полиция сообщает, что в 2019 году зарегистрировано более 1600 несчастных случаев, вызванных вождением в нетрезвом виде."