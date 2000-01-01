06.03 18:17 MIGnews.com

ISIS взяло на себя ответственность за теракт в Афганистане

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Исламское государство (ISIS) взяло на себя ответственность за нападение в столице Афганистана Кабуле, в результате которого погибли по меньшей мере 27 человек, сообщило в пятницу, 6 марта, информационное агентство группы Amaq в своем Телеграмме.Об этом сообщает JP.Группа сообщила, что они убили и ранили 150 человек, не предоставив доказательств. Министерство здравоохранения Афганистана заявило, что по меньшей мере 27 человек погибли и 55 получили ранение в ходе теракта. Это было первое крупное нападение на афганскую столицу с тех пор, как Соединенные Штаты достигли соглашения с талибами о выводе американских войск.В субботу, 29 февраля, представители Соединенных Штатов подписали историческое соглашение с группировкой "Талибан" в столице Катара Дохе, пишет Reuters. Соглашение предусматривает начало мироного межафганского диалога и вывод иностранных войск из Афганистана в течение 14 месяцев.