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Коронавирус в Израиле: один из пациентов в тяжелом состоянии | Фото:06.03 18:02   MIGnews.com

Коронавирус в Израиле: один из пациентов в тяжелом состоянии

Согласно совместному заявлению медицинского центра Baruch Padeh и Министерства здравоохранения Израиля, водитель автобуса, у которого был диагностирован коронавирус, был подключен к аппарату искусственного дыхания.

"За последние несколько часов, несмотря на интенсивное лечение, состояние пациента ухудшилось, и ему потребовалось искусственное дыхание", - написали они в совместном заявлении, добавив, что они следуют протоколам COVID19.

Ранее сообщалось, что еще двум израильтянам был поставлен диагноз коронавирус, в результате чего общее число случаев в стране достигло 19. Новые случаи были подтверждены у людей, вернувшихся из Мадрида и Цюриха. Обоим пациентам около 50 лет.

На данный момент они находятся в центральном Израиле, согласно 12 каналу. Один из зараженных вернулся из Мадрида 27 февраля, а второй - из Цюрих 4 марта.


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