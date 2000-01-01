Rambler's Top100










Опросы




Nakonu.com











Новые случае заражения коронавирусом в Израиле | Фото:06.03 16:40   MIGnews.com

Два новых случая заражения коронавирусом в Израиле

Еще двум израильтянам был поставлен диагноз коронавирус, в результате чего общее число случаев в стране достигло 19. Новые случаи были подтверждены у людей, вернувшихся из Мадрида и Цюриха. Обоим пациентам около 50 лет.

Об этом сообщает JP.

На данный момент они находятся в центральном Израиле, согласно 12 каналу. Один из зараженных вернулся из Мадрида 27 февраля, а второй - из Цюрих 4 марта.

Информация об эпидемиологических расследованиях, касающихся их недавних перемещений и рейсов, на которых они находились, должна быть опубликована в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что израильская авиакомпания EL AL отменила рейсы в США, Барселону, Берлин и Цюрих, сообщает Мако.

Следуя новым руководящим указаниям Министерства здравоохранения, выпущенным на этой неделе, многие израильтяне боятся летать за границу - и рейсы отменяются.

Кроме того, сообщалось, что девять израильтян, находившиеся на карантине после эвакуации с борта круизного лайнера Diamond Princess в Японии, в четверг, 5 марта, были выписаны из больницы.

Еще одна женщина до сих пор остается в изоляции, пока не пройдет необходимое количество дней, после чего она должна будет пройти надлежащую проверку.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:17
ISIS взяло на себя ответственность за теракт в Афганистане
18:02
Коронавирус в Израиле: один из пациентов в тяжелом состоянии
17:43
Китаец в 101 год за неделю одолел коронавирус
17:32
Уда в 2013: Насралла - пример преданности и жертвенности
16:37
Гутерриш приедет на 9 мая в Москву
16:14
Число зараженных коронавирусом перевалило за сотню тысяч
16:01
Израильтянин умер во время похода в Бразилии
15:34
Украинские шахматисты найдены мертвыми в Москве
15:33
"Три начальника штаба продают Израиль врагам"
15:13
Власти Японии запретят перепродажу медицинских масок
15:07
El Al отменила рейсы в США
14:52
Раскрыты подробности новой космической программы Ирана
14:31
Сын Высоцкого осудил рекламу ФБР с фото его отца
14:10
Нидерланды призывают к запрету на полеты над Идлибом
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus