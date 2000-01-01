Два новых случая заражения коронавирусом в Израиле
Еще двум израильтянам был поставлен диагноз коронавирус, в результате чего общее число случаев в стране достигло 19. Новые случаи были подтверждены у людей, вернувшихся из Мадрида и Цюриха. Обоим пациентам около 50 лет.
Об этом сообщает JP.
На данный момент они находятся в центральном Израиле, согласно 12 каналу. Один из зараженных вернулся из Мадрида 27 февраля, а второй - из Цюрих 4 марта.
Информация об эпидемиологических расследованиях, касающихся их недавних перемещений и рейсов, на которых они находились, должна быть опубликована в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что израильская авиакомпания EL AL отменила рейсы в США, Барселону, Берлин и Цюрих, сообщает Мако.
Следуя новым руководящим указаниям Министерства здравоохранения, выпущенным на этой неделе, многие израильтяне боятся летать за границу - и рейсы отменяются.
Кроме того, сообщалось, что девять израильтян, находившиеся на карантине после эвакуации с борта круизного лайнера Diamond Princess в Японии, в четверг, 5 марта, были выписаны из больницы.
Еще одна женщина до сих пор остается в изоляции, пока не пройдет необходимое количество дней, после чего она должна будет пройти надлежащую проверку.