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Число зараженных коронавирусом перевалило за сотню тысяч | Фото:06.03 16:14   MIGnews.com

Число зараженных коронавирусом перевалило за сотню тысяч

Число людей, инфицированных новым коронавирусом, продолжает расти, сообщает Reuters. В пятницу, 6 марта, число зараженных превысило 100 000 человек.

Данные основаны на заявлениях министерств здравоохранения и правительственных чиновников.

Также, власти Китая обвинили в занижении данных по коронавирусу.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) посоветовала людям мыть руки и по возможности не использовать наличку, т. к. купюры могут распространять коронавирус.

В организации советуют использовать для расчета карты, смартфоны поскольку коронавирус (Covid-19) может находиться на бумажных деньгах в течение нескольких дней.

Банк Англии признал, что наличные могут нести бактерии или вирусы, и призывает людей регулярно мыть руки.


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