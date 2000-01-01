06.03 16:14 MIGnews.com
Число зараженных коронавирусом перевалило за сотню тысяч
Число людей, инфицированных новым коронавирусом, продолжает расти, сообщает Reuters. В пятницу, 6 марта, число зараженных превысило 100 000 человек.
Данные основаны на заявлениях министерств здравоохранения и правительственных чиновников.
Также, власти Китая обвинили в занижении данных по коронавирусу.
Ранее сообщалось
, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) посоветовала людям мыть руки и по возможности не использовать наличку, т. к. купюры могут распространять коронавирус.
В организации советуют использовать для расчета карты, смартфоны поскольку коронавирус (Covid-19) может находиться на бумажных деньгах в течение нескольких дней.
Банк Англии признал, что наличные могут нести бактерии или вирусы, и призывает людей регулярно мыть руки.
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