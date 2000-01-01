06.03 15:07 MIGnews.com

El Al отменила рейсы в США

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Израильская авиакомпания EL AL отменила рейсы в США, Барселону, Берлин и Цюрих, сообщает Мако.Следуя новым руководящим указаниям Министерства здравоохранения, выпущенным на этой неделе, многие израильтяне боятся летать за границу - и рейсы отменяются.В начале этой недели El Al уже отменил серию рейсов в европейские пункты назначения из-за снижения спроса.Ранее сообщалось, что преподаватель университета Иешива, раввин Реувен Финк заразился коронавирусом в США. Он находился на карантине после контакта с человеком, у которого позже было выявлено заражение смертоносной инфекцией.