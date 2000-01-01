Коронавирус: вторая смерть на борту лайнера Grand Princess
На борту американского круизного лайнера Grand Princess, где ранее было подтверждено несколько случаев коронавируса, умер второй человек.
72-летний мужчина умер на суше в Калифорнии. Он является вторым пассажиром корабля, который умер после того, как другой пассажир умер от вызванной коронавирусом пневмонии почти через две недели после возвращения домой из круиза на том же судне. Об этом сообщает 9News.
В настоящее время неизвестно, был ли умерший 72-летний мужчина заражен коронавирусом.
Также сообщается, что все подтвержденные случаи заражения и смертей от коронавируса произошли с пассажирами после возвращения из круизов на этом судне.