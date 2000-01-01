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Крушение Ан-26 в Сирии: погибли 39 военных 07.03 06:43   MIGnews.com

Крушение Ан-26 в Сирии: погибли 39 военных

Военными следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по факту крушения российского транспортного самолета Ан-26 в Хмеймиме возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее тяжкие последствия), говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Как известно, самолет выполнял плановый полет на территории Сирийской Арабской Республики. По предварительным данным, в 500 метрах от аэропорта Хмеймим воздушное судно столкнулось с землей.

Ранее сообщалось, что в результате аварии умерло 32 человека, теперь появились новые данные - погибли 39 человек — 33 пассажира (военнослужащие) и шесть членов экипажа, об этом заявили в Минобороны РФ. Все были военнослужащими.
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