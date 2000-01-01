В Исландии у майнеров украли инвентаря на $2 млн

С декабря прошлого года и по январь текущего года, преступники умудрились ограбить несколько вычислительных центров в Исландии, из них было вынесено примерно 600 специализированных систем для добычи различных криптовалют.
Правоохранителями было задержано всего несколько человек, которых подозревают в преступлении. Ими были охранники этих вычислительных центров. Следствие продолжается, и пока их вина не доказана, iLenta.
Полиция думает, что злоумышленники, которые остались на свободе попытаются воспользоваться похищенными фермами, а это поможет их найти.