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В Исландии у майнеров украли инвентаря на $2 млн 06.03 20:45   MIGnews.com

В Исландии у майнеров украли инвентаря на $2 млн

С декабря прошлого года и по январь текущего года, преступники умудрились ограбить несколько вычислительных центров в Исландии, из них было вынесено примерно 600 специализированных систем для добычи различных криптовалют.

Правоохранителями было задержано всего несколько человек, которых подозревают в преступлении. Ими были охранники этих вычислительных центров. Следствие продолжается, и пока их вина не доказана, iLenta.

Полиция думает, что злоумышленники, которые остались на свободе попытаются воспользоваться похищенными фермами, а это поможет их найти.
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