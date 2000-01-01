Спасал от порнозависимости: отец оставил сына без руки
Неоднозначный случай произошел в индийском городе Хайдарабад. Отец отрубил сыну кисть руки, так он хотел избавить свое чадо от порнозависимости. Конечно же, правоохранители арестовали мужчину.
45-летний Кайюм Курейши возмущался по той причине, что его 19-летний сын Халед шибко много времени тратит на просмотр порнографических материалов.
Отец утверждает, что такая зависимость от порно негативно отразилась на жизни молодого парня, у него даже возникли проблемы со здоровьем, поэтому Кайюм отсек кисть правой руки сына с помощью мясницкого ножа, пока тот спал, пишет Вероятно.
Сейчас Халед находится в больнице, хирурги говорят, что руку не восстановят. А вот отцу уже предъявили обвинение в покушении на убийство.