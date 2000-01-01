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Спасал от порнозависимости: отец оставил сына без руки 07.03 05:30   MIGnews.com

Спасал от порнозависимости: отец оставил сына без руки

Неоднозначный случай произошел в индийском городе Хайдарабад. Отец отрубил сыну кисть руки, так он хотел избавить свое чадо от порнозависимости. Конечно же, правоохранители арестовали мужчину.

45-летний Кайюм Курейши возмущался по той причине, что его 19-летний сын Халед шибко много времени тратит на просмотр порнографических материалов.

Отец утверждает, что такая зависимость от порно негативно отразилась на жизни молодого парня, у него даже возникли проблемы со здоровьем, поэтому Кайюм отсек кисть правой руки сына с помощью мясницкого ножа, пока тот спал, пишет Вероятно.

Сейчас Халед находится в больнице, хирурги говорят, что руку не восстановят. А вот отцу уже предъявили обвинение в покушении на убийство.
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