06.03 18:02 MIGnews.com

Крушение российского Ан-26 в Сирии: 32 погибших

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Российский транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение на сирийской авиабазе Хмеймим. Жертвами авиакатастрофы стали 32 человека, об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.По предварительной информации причиной авиакатастрофы могла стать техническая неисправность.В оборонном ведомстве отметили, что доклады с места свидетельствуют о том, что огневого воздействия по самолету не производилось, тем не менее, комиссия изучит все возможные версии случившегося.По последней информации, крушение самолета произошло во вторник, 6 марта примерно в 15:00 по московскому времени, при заходе на посадку. На борту самолета находились 26 пассажиров и 6 членов экипажа, никто не выжил. Самолет не долетел всего 500 метров до взлетно-посадочной полосы.Отметим, предыдущая потеря российского военного самолета случилась в Сирии 03.02.2018. Тогда, при совершении облета зоны деэскалации Идлиб в Сирии штурмовик Су-25 был сбит террористами из переносного зенитно-ракетного комплекса.