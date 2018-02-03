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РФ в Сирии потеряла второй Ан-26 06.03 18:02   MIGnews.com

Крушение российского Ан-26 в Сирии: 32 погибших

Российский транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение на сирийской авиабазе Хмеймим. Жертвами авиакатастрофы стали 32 человека, об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

По предварительной информации причиной авиакатастрофы могла стать техническая неисправность.

В оборонном ведомстве отметили, что доклады с места свидетельствуют о том, что огневого воздействия по самолету не производилось, тем не менее, комиссия изучит все возможные версии случившегося.

По последней информации, крушение самолета произошло во вторник, 6 марта примерно в 15:00 по московскому времени, при заходе на посадку. На борту самолета находились 26 пассажиров и 6 членов экипажа, никто не выжил. Самолет не долетел всего 500 метров до взлетно-посадочной полосы.

Отметим, предыдущая потеря российского военного самолета случилась в Сирии 03.02.2018. Тогда, при совершении облета зоны деэскалации Идлиб в Сирии штурмовик Су-25 был сбит террористами из переносного зенитно-ракетного комплекса.
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