Отравление в ТЦ Maltings: РФ требует действий Британии
Посольство РФ в Великобритании в своем официальном запросе требует от властей обнародовать сообщение о том, что у них нет никаких поводов и доказательств обвинять спецслужбы РФ в отравлении Сергея Скрипаля.
Управленцы Великобритании обязаны дать разъяснения общественности по поводу расследования инцидента в городе Солсбери.
Речь идет об отравлении мужчины и женщины в ТЦ Maltings. Как известно, мужчина в прошлом служил в ГРУ в звании половника, а женщина оказалась не его супругой, а его дочерью.
В Посольстве РФ говорят, что публикации ряда СМИ о спланированном убийстве этих людей российскими спецслужбами не соответствуют действительности, говорится в сообщении пресс-службы дипведомства.
При этом британские журналисты уже начали проводить параллели между этим случаем и убийством подполковника безопасности Литвиненко в 2006 году.