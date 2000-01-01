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Отравление в ТЦ Maltings: РФ требует действий Британии 06.03 17:17   MIGnews.com

Отравление в ТЦ Maltings: РФ требует действий Британии

Посольство РФ в Великобритании в своем официальном запросе требует от властей обнародовать сообщение о том, что у них нет никаких поводов и доказательств обвинять спецслужбы РФ в отравлении Сергея Скрипаля.

Управленцы Великобритании обязаны дать разъяснения общественности по поводу расследования инцидента в городе Солсбери.

Речь идет об отравлении мужчины и женщины в ТЦ Maltings. Как известно, мужчина в прошлом служил в ГРУ в звании половника, а женщина оказалась не его супругой, а его дочерью.

В Посольстве РФ говорят, что публикации ряда СМИ о спланированном убийстве этих людей российскими спецслужбами не соответствуют действительности, говорится в сообщении пресс-службы дипведомства.

При этом британские журналисты уже начали проводить параллели между этим случаем и убийством подполковника безопасности Литвиненко в 2006 году.
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