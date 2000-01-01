На Северном Кавказе предотвратили серию терактов ИГ
На Северном Кавказе сотрудники Федеральной службы безопасности задержали пять сторонников террористической группировки "Исламское государство", которые подготавливались к совершению серии терактов в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным силовиков, ячейка ИГ вербовала жителей Дагестана, и переправляли их в Сирию для участия в боевых действиях. Сотрудникам ФСБ известно как минимум о четырех таких случаях.
При задержании у боевиков изъяли множество взрывчатки, оружия и боеприпасов.
Возбуждено уголовное дело по статье Содействие террористической деятельности", но после экспертизы к нему могут добавить статьи о незаконном хранении оружия и взрывчатки.