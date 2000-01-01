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Фото: ФСБ РФ 06.03 23:46   MIGnews.com

На Северном Кавказе предотвратили серию терактов ИГ

На Северном Кавказе сотрудники Федеральной службы безопасности задержали пять сторонников террористической группировки "Исламское государство", которые подготавливались к совершению серии терактов в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным силовиков, ячейка ИГ вербовала жителей Дагестана, и переправляли их в Сирию для участия в боевых действиях. Сотрудникам ФСБ известно как минимум о четырех таких случаях.

При задержании у боевиков изъяли множество взрывчатки, оружия и боеприпасов.

Возбуждено уголовное дело по статье Содействие террористической деятельности", но после экспертизы к нему могут добавить статьи о незаконном хранении оружия и взрывчатки.
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