06.03 23:46 MIGnews.com

На Северном Кавказе предотвратили серию терактов ИГ

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На Северном Кавказе сотрудники Федеральной службы безопасности задержали пять сторонников террористической группировки "Исламское государство", которые подготавливались к совершению серии терактов в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.По данным силовиков, ячейка ИГ вербовала жителей Дагестана, и переправляли их в Сирию для участия в боевых действиях. Сотрудникам ФСБ известно как минимум о четырех таких случаях.При задержании у боевиков изъяли множество взрывчатки, оружия и боеприпасов.Возбуждено уголовное дело по статье Содействие террористической деятельности", но после экспертизы к нему могут добавить статьи о незаконном хранении оружия и взрывчатки.