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07.03 00:28   MIGnews.com

В Бразилии грабители за 6 минут вынесли $5 млн из самолета

В бразильском городе Сан-Паоло, 4 марта, грабители под видом службы внутренней безопасности аэропорта, украли 5 миллионов евро из самолета. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Воздушное судно с деньгами на борту должно было вылететь из Бразилии в швейцарский Цюрих.

Сообщается, что неизвестные, наклеив на свой автомобиль фальшивые знаки службы внутренней безопасности и угрожая охране оружием, проникли на борт самолета, и за 6 минут вынесли $5 млн наличными, сбежав после этого в неизвестном направлении.

К счастью, инцидент произошел без человеческих жертв.

Охрану ценного груза осуществляла компания Brink's, специализирующаяся на доставке ценностей.
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