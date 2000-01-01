Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Скриншот с видео 06.03 13:13   MIGnews.com

Познань содрогнулась от мощнейшего взрыва

В воскресенье, 4 марта, в польском городе Познань произошел взрыв в здании жилого дома. Погибло четыре человека, 21 получил ранение, передает Радио Польша.

Сильный взрыв произошел итальянском ресторане. По предварительным оценкам экспертов, его причиной стала утечка газа. В правоохранительных органах исключают версию о теракте.

The Independent.отмечает, что в результате взрыва один дом полностью разрушен и еще два получили серьезные повреждения.

На месте происшествия до сих пор работают спасатели в поисках выживших.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
02:05
Генетики нашли семью из 13 миллионов человек
01:29
Ученые назвали опасные последствия от соли
00:28
В Бразилии грабители за 6 минут вынесли $5 млн из самолета
23:46
На Северном Кавказе предотвратили серию терактов ИГ
21:38
В Иерусалиме продали любовную записку Эйнштейна студентке
21:04
Сравнение Ликуда с нацистами сошло депутату Мерец с рук
20:45
В Исландии у майнеров украли инвентаря на $2 млн
20:41
Министр юстиции подала жалобу против судьи Познански-Кац
20:04
"Трамп загоняет палестинцев, как скот на убой"
19:42
Netflix снимет документалку о Моссаде
19:27
Президент Макрон знает, как разобраться с тюрьмами
19:14
Отравление в Солсбери: Британия будет реагировать силой
18:55
Вышедшая из НДИ депутат создает свою партию
18:02
Крушение российского Ан-26 в Сирии: 32 погибших
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus