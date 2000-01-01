06.03 13:13 MIGnews.com

Познань содрогнулась от мощнейшего взрыва

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В воскресенье, 4 марта, в польском городе Познань произошел взрыв в здании жилого дома. Погибло четыре человека, 21 получил ранение, передает Радио Польша.Сильный взрыв произошел итальянском ресторане. По предварительным оценкам экспертов, его причиной стала утечка газа. В правоохранительных органах исключают версию о теракте.The Independent.отмечает, что в результате взрыва один дом полностью разрушен и еще два получили серьезные повреждения.На месте происшествия до сих пор работают спасатели в поисках выживших.