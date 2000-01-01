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Скриншот с видео 06.03 10:10   MIGnews.com

У актрисы Френсис Мадорман попытались украсть "Оскар"

Один из посетителей Губернаторского бала в честь церемонии вручения "Оскаров", попытался украсть золотую статуэтку у американской актрисы Фрэнсис Мадорманд, сообщает агентство Associated Press(AP).



В полиции сообщили, что похитителем оказался 47-летний Терри Брайант. Забрав себе "Оскар" мужчина спокойно разгуливал по балу, снимая это видео и говоря всем, что это его награда.

Вскоре мужчину арестовали. Ему предъявили обвинение в крупной краже и назначили залог в размере 20 тысяч долларов.

Статуэтку все же вернули актрисе. По словам представителя кинозвезды, Мадорманд отметила воссоединение с наградой двойным чизбургером в In-N-Out Burger.
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