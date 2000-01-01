Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Неделя транспортного хаоса в Тель-Авиве 06.03 09:21   MIGnews.com

Неделя транспортного хаоса в Тель-Авиве

В Тель-Авива закрыта для движения поездов станция Ха-Шалом. Поезда с северного направления прибывают на станцию Савидор, поезда с юга - на Хагана. Компания Израильские Железные Дороги организовала бесплатные автобусные шаттлы между различными станциями.

Это, однако, резко увеличил нагрузку на и без того перегруженную систему автомобильного сообщения в Тель-Авиве. Особенно тяжелое положение сложилось на въезде на станцию Савидор (Арлозоров). Пассажиры шаттлов говорят, что автобусы стоят здесь в пробках больше, чем полчаса. Соответственно, пассажиры пропускают поезда, уходящие в северном направлении.

Движение поездов в районе Ха-Шалом прекращено из-за работ по сооружению тоннелей для скоростного трамвая Тель-Авива. Движение будет возобновлено в следующее воскресенье, 11 марта.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:44
В Москве скончался актер Александр Кузнецов
09:13
Pet Shop Boys выступят на гей-параде в Тель-Авиве
08:50
Спецназ МАГАВа ликвидировал главу террористической банды
08:47
Северная Корея запустила 4 баллистические ракеты
08:28
"Бомба" Ryanair: полеты из Израиля в Европу за 30 евро
08:21
Террорист открыл огонь по солдатам ЦАХАЛа
08:10
Гособвинение будет требовать для Азарии до 4 лет тюрьмы
07:52
Модель и телеведущая ранена в групповой драке в Тель-Авиве
07:44
Ицхак Герцог вылетает на переговоры с Лавровым в Москву
07:18
Израиль: полицейские начальники принуждали уборщицу к сексу
07:14
Утвержден законопроект Одеда Форера о загранпаспортах
06:31
Экономисты не в восторге от роста экономики
05:40
Определен самый опасный пищевой продукт
03:46
Почти тысяча джихадистов покинули Германию
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus