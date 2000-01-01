06.03 09:21 MIGnews.com

Неделя транспортного хаоса в Тель-Авиве

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В Тель-Авива закрыта для движения поездов станция Ха-Шалом. Поезда с северного направления прибывают на станцию Савидор, поезда с юга - на Хагана. Компания Израильские Железные Дороги организовала бесплатные автобусные шаттлы между различными станциями.Это, однако, резко увеличил нагрузку на и без того перегруженную систему автомобильного сообщения в Тель-Авиве. Особенно тяжелое положение сложилось на въезде на станцию Савидор (Арлозоров). Пассажиры шаттлов говорят, что автобусы стоят здесь в пробках больше, чем полчаса. Соответственно, пассажиры пропускают поезда, уходящие в северном направлении.Движение поездов в районе Ха-Шалом прекращено из-за работ по сооружению тоннелей для скоростного трамвая Тель-Авива. Движение будет возобновлено в следующее воскресенье, 11 марта.