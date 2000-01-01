Северная Корея запустила 4 баллистические ракеты

Рано утром 6 марта Корейская Народно-Демократическая Республика провела новое испытание межконтинентальных ракет, чем обеспокоила, в первую очередь, своих региональных соседей – Японию и Южную Корею.
Испытания представляли собой одновременный пуск сразу 4 баллистических ракет с полигона Тончан-ни на западе страны. 3 из 4 ракет пролетели около тысячи километров, упав в 300-350 км от японской префектуры Акита, нарушив исключительную экономическую зону страны. Японские военные утверждают, что высота полета ракет составила 260 км, однако их тип определить не удалось.
Это стало уже вторым запуском северокорейских ракет за месяц. В предыдущий раз, 12 февраля, ракета средней дальности не сумела достичь исключительной экономической зоны Японии.
Японский премьер-министр Синдзо Абэ назвал запуск "совершенно новым уровнем угрозы безопасности Японии" и экстренно созвал внеочередное заседание национального Совета безопасности. В МИДе Японии вознамерились добиваться от Совбеза ООН жесткого ответа на действия КНДР.
С осуждением выступили и во внешнеполитическом ведомстве Республики Корея.
"Сеул осуждает действия Пхеньяна, являющиеся нарушением соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и представляющие серьезную угрозу не только для Корейского полуострова, но и для всего мира. Север должен осознать, что его многочисленные провокации и маниакальная одержимость развитием ракетного и ядерного оружия приведут лишь к дальнейшей изоляции и в конечном итоге к краху", - гласит коммюнике южнокорейского МИДа.
Государственный департамент США осудил запуск и призвал Пхеньян "воздержаться от действий и риторики".