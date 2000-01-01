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pixabay.com 06.03 09:44   MIGnews.com

В Москве скончался актер Александр Кузнецов

В Москве на 82-м году жизни скончался актер, писатель и педагог Александр Кузнецов, передает ТАСС.

По словам актрисы Татьяны Лютаевой, прощание с Александром Всеволодовичем пройдет в Первой градской больнице 7 марта в 13:00 по московскому времени. В настоящее время, место, где будет похоронен актер, неизвестно.

Напомним, что Александр Кузнецов родился в 1935 году в Москве. Дебютировал в кино в 1959 году в фильме Григория Чухрая "Баллада о солдате". Также актер известен по ролям в фильмах "Адъютант его превосходительства", "Там, на неведомых дорожках", "Утренние поезда".

Кроме того, Кузнецов занимался режиссерской деятельностью, преподавал во ВГИКе, писал книги.
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