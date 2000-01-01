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Гособвинение потребует ужесточить приговора для Азарии 06.03 08:10   MIGnews.com

Гособвинение потребует ужесточить приговора для Азарии

Военная прокуратура Израиля собирается обжаловать приговор для "хевронского солдата" Эльора Азарии – государственное обвинение считает 18 месяцев лишения свободы за ликвидацию обезоруженного террориста в марте прошлого года "чересчур мягким" наказанием.

Согласно сообщениям в израильских СМИ, апелляция может быть подана в течение следующих двух-трех дней. Военные прокуроры потребуют у трибунала продлить заключение сержанта Азарии до 30-48 месяцев, как того хотел один из трех судей.

Отметим, что обжалование военной прокуратуры поступит через неделю после того, как апелляцию подала сторона защиты. Сразу после этого трое из четырех его защитников – Илан Кац, Эяль Бесерглик и Кармит Шахивер – подали в отставку, заявив что более не будут представлять солдата.

Отстаивать его интересы остался лишь Йорам Шефтель, так как его коллеги выступили категорически против идеи обжаловать приговор.
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