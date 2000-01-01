Гособвинение потребует ужесточить приговора для Азарии
Военная прокуратура Израиля собирается обжаловать приговор для "хевронского солдата" Эльора Азарии – государственное обвинение считает 18 месяцев лишения свободы за ликвидацию обезоруженного террориста в марте прошлого года "чересчур мягким" наказанием.
Согласно сообщениям в израильских СМИ, апелляция может быть подана в течение следующих двух-трех дней. Военные прокуроры потребуют у трибунала продлить заключение сержанта Азарии до 30-48 месяцев, как того хотел один из трех судей.
Отметим, что обжалование военной прокуратуры поступит через неделю после того, как апелляцию подала сторона защиты. Сразу после этого трое из четырех его защитников – Илан Кац, Эяль Бесерглик и Кармит Шахивер – подали в отставку, заявив что более не будут представлять солдата.
Отстаивать его интересы остался лишь Йорам Шефтель, так как его коллеги выступили категорически против идеи обжаловать приговор.