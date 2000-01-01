06.03 07:18 MIGnews.com

Израиль: полицейские начальники принуждали уборщицу к сексу

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Израильская пресса сообщает о громком скандале в полиции Иерусалима. Четверо полицейских, в том числе, начальник станции и его заместитель обвиняются в сексуальных атаках в отношении уборщицы.Департамент внутренних расследований пришел к выводу, что у дела нет достаточной доказательной базы, и ограничился рекомендацией вынести дисциплинарные взыскания.Полицейских подозревают в том, что они принуждали работницу по уборке заниматься с ними сексом, пользуясь своими властными полномочиями.Все четверо утверждают, что речь идет о сексуальных отношениях “по взаимному согласию сторон”.Несколько дней назад дело было возвращено на доследование в департамент внутренних расследований. Один полицейский уволен со службы, двое временно отстранены от исполнения обязанностей.