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flickr/The U.S. Army 07.03 05:48   MIGnews.com

США развернули силы вокруг сирийского города Манбидж

Американские военные развернули небольшое количество сил внутри и вокруг сирийского города Манбидж, чтобы гарантировать, чтобы различные стороны не будут нападать друг на друга и останутся сосредоточенным на борьбе с боевиками террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS, как заявил представитель Пентагона в понедельник, 6 марта.

Официальный представитель Пентагона капитан Джефф Дэвис сообщил журналистам, что развернутые силы должны стать "видимым знаком сдерживания и успокоения", добавив, что это было новое усилие, которое не проводились в прошлом, и началось на прошлой неделе.

Напомним, что сирийские вооруженные формирования при поддержке возглавляемой Соединенными Штатами коалиции перекрыли дорогу между джихадистами, которые контролируют город Ракка и провинцию Дейр аль-Зор в Сирии. Продвижение поддерживаемых США сирийских демократических сил означает, что все наземные пути из Ракка теперь отрезаны, и единственный оставшийся выход на юг - через реку Евфрат, сказал курдский военный источник.
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