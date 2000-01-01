США и коалиция отрезали боевикам путь из Ракка

Сирийские вооруженные формирования при поддержке возглавляемой Соединенными Штатами коалиции против боевиков террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS, перекрыли дорогу между джихадистами, которые контролируют город Ракка и провинцию Дейр аль-Зор в Сирии в понедельник, 6 марта. Об этом сообщили курдский военный источник и Обсерватория по правам человека в Сирии.
Продвижение поддерживаемых США сирийских демократических сил означает, что все наземные пути из Ракка теперь отрезаны, и единственный оставшийся выход на юг - через реку Евфрат, сказал курдский военный источник.
"Это большая победа, еще много предстоит достигнуть", - сказал источник.
Сирийские демократические силы включают в себя курдское ополчение РПК и смежные арабские группировки.