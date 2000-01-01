06.03 21:54 MIGnews.com

США и коалиция отрезали боевикам путь из Ракка

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Сирийские вооруженные формирования при поддержке возглавляемой Соединенными Штатами коалиции против боевиков террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS, перекрыли дорогу между джихадистами, которые контролируют город Ракка и провинцию Дейр аль-Зор в Сирии в понедельник, 6 марта. Об этом сообщили курдский военный источник и Обсерватория по правам человека в Сирии.Продвижение поддерживаемых США сирийских демократических сил означает, что все наземные пути из Ракка теперь отрезаны, и единственный оставшийся выход на юг - через реку Евфрат, сказал курдский военный источник."Это большая победа, еще много предстоит достигнуть", - сказал источник.Сирийские демократические силы включают в себя курдское ополчение РПК и смежные арабские группировки.