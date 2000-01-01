07.03 03:42 MIGnews.com

Умер первый исполнитель роли Иисуса Олег Казанчеев

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Первый в России исполнитель роли Иисуса в рок-опере "Иисус Христос — суперзвезда", актер Олег Казанчеев умер на 61-м году жизни в Москве. Об этом сообщила его дочь Анастасия Казанчеева, передает ТАСС."Отец давно болел, почти год не выходил из дома, состояние у него было тяжелое, сегодня он скончался", — сказала она.По словам Казанчеева, предполагается, что отпевание актера пройдет в пятницу, 10 марта, в одном из храмов Москвы. Место похорон пока не определено.На сайте Театра имени Моссовета, в котором шла рок-опера, размещен некролог в связи со смертью Казанчеева."С прискорбием сообщаем о том, что 6 марта 2017 года скончался первый исполнитель роли Иисуса в спектакле "Иисус Христос — суперзвезда" актер Олег Казанчеев", – говорится в сообщении.Казанчеев родился 16 апреля 1956 года, помимо Театра имени Моссовета он работал в Театре на Таганке и театре МОСТ, также снимался в фильмах и телесериалах. На его счету 38 кинопроектов.