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В России нашли янтарь весом 3,2 килограмма | Фото: Thinkstock07.03 06:20   MIGnews.com

В России нашли янтарь весом 3,2 килограмма

Впервые за 30 лет в России, под Калининградом, добыли крупный янтарный самородок весом 3 килограмма 200 граммов. Это самый крупный самородок, добытый на карьере Калининградского янтарного комбината.

Найденный камень – уже третий за неделю крупный самородок, добытый Калининградским янтарным комбинатом в стартовавшем с 1 марта новом сезоне, пояснила пресс-секретарь комбината Анна Манахова. 1 марта здесь был найден самородок весом 2 килограмма 360 граммов, а на следующий день сотрудники комбината обнаружили камень весом 1 килограмм 300 граммов, отмечает ТАСС.

Все три камня вначале попадут на склад комбината. Здесь их уникальность оценят эксперты Гохрана. Они же примут решение о дальнейшей судьбе камней: либо камни пополнят коллекцию Гохрана, либо будут проданы с аукциона.

Калининградский янтарный комбинат возобновил добычу янтаря после зимнего перерыва. Это предприятие обеспечивает 65% добычи и промышленной переработки минерала, поступающего на мировой рынок. Сейчас уже добыто более 3 тонн минерала. При этом план на 2017 год составляет 450 тонн. Это на 43% больше показателя 2016 года.

При этом самородки более одного килограмма попадаются лишь 10-12 раз в год.

В 2016 году самым крупным самородком стал камень весом 2 килограмма 700 граммов.

В Калининградской области сосредоточено до 90% мировых запасов янтаря. При этом возраст минералов составляет около 50 миллионов лет.
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