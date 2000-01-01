06.03 19:19 MIGnews.com

СМИ: под Пальмирой погиб российский спецназовец

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В Нижнем Новгороде 6 марта похоронен 24-летний военнослужащий 96-й отдельной разведбригады Артем Горбунов, погибший 2 марта при штурме Пальмиры. Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на супругу погибшего Софью Горбунову.Горбунова сообщила, что группа, в которую входил ее муж, попала в засаду.В Минобороны изданию затруднились оперативно подтвердить или опровергнуть сообщения о смерти Горбунова. В штабе 96-й бригады (расквартирована в Сормово) от комментариев отказались.На данный момент Минобороны официально признало гибель 27 российских военнослужащих в Сирии.