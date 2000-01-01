Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












06.03 17:56   MIGnews.com

США вновь атаковали боевиков "Аль-Каиды" в Йемене

Соединенные Штаты нанесли, по меньшей мере, один авиаудар удар по боевикам террористической группировки "Аль-Каида" в Йемене в ночь на понедельник, 6 марта, и нанесла несколько авиаударов с субботы, 4 марта, как сообщили американские чиновники Reuters, поддерживая давление на боевиков после того, как начали новое наступление на прошлой неделе.

Ранее Пентагон подтвердил новую волну авиаударов в Йемене против террористической группировки "Аль-Каида" на Аравийском полуострове, но пресс-секретарь опроверг информацию о том, что американские силы принимали участия в наземных боевых действиях или проводили рейды.

"Я знаю, что были сообщения о перестрелках, налетах, но американские силы никак не были вовлечены ни в одну из этих операций", - заявил капитан военно-морского флота Джефф Дэвис, представитель Пентагона, на брифинге, добавив, что с четверга, 2 марта, Соединенные Штаты нанесли около 30 авиаударов по объектам и позициям боевиков группировки.

Соединенные Штаты провели в Йемене рейд против боевиков "Аль-Каиды" в январе, первый в своем роде после инаугурации президента США Дональда Трампа.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:44
Нетаниягу: 80% проблем безопасности Израиля исходят от Ирана
17:24
Германия: полицейский ранен во время бунта пьяных беженцев
16:51
КНДР объявила посла Малайзии "персоной нон грата"
16:22
Германия назвала сравнение ФРГ с нацистами "абсурдным"
15:53
Олланд: мой долг - предотвращение победы на выборах Ле Пен
15:20
Первая в мире женщина-космонавт празднует свое 80-летие
14:58
"Филиппинский Гитлер" массово заказывал убийства неугодных
14:45
В йешивах уже нет мест, но работать среди харедим некому
14:43
Тель-Авив: Музыкант убивший жену молотком извиняется в суде
14:06
Через три года в Иерусалиме появится фуникулер
13:58
В интернет слиты тысячи интимных фото солдаток-морпехов США
13:48
Министр Лицман объявил бойкот коалиции
13:10
Француженка с синдромом Дауна стала ведущей прогноза погоды  
13:03
Видео: телезвезде разбили голову в тель-авивском ресторане  
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus