06.03 17:24 MIGnews.com

Германия: полицейский ранен во время бунта пьяных беженцев

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Сотрудник немецкой полиции был серьезно ранен в выходные дни во время бунта пьяных беженцев, вооруженных железными прутьями, которые разбивали их центр размещения вдребезги.Двое мужчин из Того и шесть из Ганы взбесились в своем центре для беженцев, расположенном недалеко от голландской границы, через день после переезда, потому что они были "недовольны" своими квартирами.Беженцы жаловались, что на территории центра не было никакого приема мобильного телефона.Двум десяткам вооруженных полицейских пришлось реагировать на экстренные вызовы персонала в центре после того, как мужчины в возрасте от 18 до 28 лет разрушили мебель, окна, двери и фурнитуру. Они даже пытались проникнуть в комнату охраны, где охранники были вынуждены забаррикадироваться для своей собственной безопасности.Пострадавший сотрудник полиции перенес "сложный" перелом одной ноги, хотя до сих пор не ясно, было ли это результатом удара одного из мигрантов.После ночного бунта в субботу, 4 марта, все 8 человек были арестованы и сейчас находятся в ожидании суда по обвинению в серьезном нарушении порядка, преступном причинении ущерба, сопротивлении при аресте, материальном ущербе и телесных повреждениях.