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Итальянцу дали 2,5 года тюрьмы за ревность | Фото: Thinkstock07.03 02:26   MIGnews.com

Итальянцу дали 2,5 года тюрьмы за ревность

К двум годам и шести месяцам лишения свободы, без предоставления смягчающих обстоятельств, верховный суд Палермо приговорил местного жителя, который установил в собственном доме видеокамеру и диктофон, чтобы контролировать жену, пока он отсутствовал дома, сообщает Italia-ru.

Кроме постоянного мониторинга действий женщины, муж нередко лишал супругу экономических ресурсов и, зачастую, оскорблял ее и поднимал на нее руку.

Верховный суд признал действия 55 летнего Винчецо М. "унизительными, оскорбительными и жестокими" и приговорил мужчину к тюремному заключению в полной мере.
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