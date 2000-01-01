07.03 02:26 MIGnews.com

Итальянцу дали 2,5 года тюрьмы за ревность

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К двум годам и шести месяцам лишения свободы, без предоставления смягчающих обстоятельств, верховный суд Палермо приговорил местного жителя, который установил в собственном доме видеокамеру и диктофон, чтобы контролировать жену, пока он отсутствовал дома, сообщает Italia-ru.Кроме постоянного мониторинга действий женщины, муж нередко лишал супругу экономических ресурсов и, зачастую, оскорблял ее и поднимал на нее руку.Верховный суд признал действия 55 летнего Винчецо М. "унизительными, оскорбительными и жестокими" и приговорил мужчину к тюремному заключению в полной мере.