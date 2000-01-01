06.03 03:46 MIGnews.com

Почти тысяча джихадистов покинули Германию

Поделиться

Все по теме

Комментарии

По данным немецкого еженедельника Der Spiegel, число джихадистов, выехавших из Германии в Ирак и Сирию, превысило 910 человек. Чуть более года назад эта цифра равнялась примерно 800, сообщает издание в воскресенье, 5 марта, ссылаясь на имеющийся в его распоряжении доклад Федерального ведомства по охране конституции.Согласно документу, более половины этих людей - граждане ФРГ, из которых пятая часть - женщины. Примерно 145 экстремистов из общего числа погибли в Сирии и Ираке. Треть выехавших в Сирию и Ирак джихадистов уже вернулись в ФРГ, не менее 70 из них участвовали в военных действиях на стороне террористических группировок.Вместе с тем динамика выезда немецких исламистов за рубеж ослабевает, поскольку многие экстремисты уже не решаются присоединяться к террористической группировке "Исламское государство", которая постепенно сдает свои позиции, говорится в подготовленном германской спецслужбой докладе.