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Германию покинули почти 1000 джихадистов 06.03 03:46   MIGnews.com

Почти тысяча джихадистов покинули Германию

По данным немецкого еженедельника Der Spiegel, число джихадистов, выехавших из Германии в Ирак и Сирию, превысило 910 человек. Чуть более года назад эта цифра равнялась примерно 800, сообщает издание в воскресенье, 5 марта, ссылаясь на имеющийся в его распоряжении доклад Федерального ведомства по охране конституции.

Согласно документу, более половины этих людей - граждане ФРГ, из которых пятая часть - женщины. Примерно 145 экстремистов из общего числа погибли в Сирии и Ираке. Треть выехавших в Сирию и Ирак джихадистов уже вернулись в ФРГ, не менее 70 из них участвовали в военных действиях на стороне террористических группировок.

Вместе с тем динамика выезда немецких исламистов за рубеж ослабевает, поскольку многие экстремисты уже не решаются присоединяться к террористической группировке "Исламское государство", которая постепенно сдает свои позиции, говорится в подготовленном германской спецслужбой докладе.
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