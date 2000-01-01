06.03 14:58 MIGnews.com

"Филиппинский Гитлер" массово заказывал убийства неугодных

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В бытность мэром города Давао филиппинский президент Родриго Дутерте создал так называемый "отряд смерти", который убивал людей по его приказу. Об этом, как пишет "Би-би-си", заявил на сенатских слушаниях бывший офицер городской полиции Артуро Ласканас.Находясь под присягой, он рассказал, что возглавлял созданный Дутерте "отряд смерти" и был не только свидетелем, но и участником около 200 убийств, последнее из них произошло в 2015 году. Ласканас рассказал об убийстве двух журналистов, критиковавших мэра, по указанию начальника службы безопасности Дутерте.Ранее полицейский уже давал показания в сенате в октябре прошлого года, но все отрицал. Однако на нынешних слушаниях офицер признался, что перед прошлой дачей показаний его запугали: в его адрес и в адрес его близких начали поступать угрозы.По словам Ласканаса, теперь он решил рассказать правду, чтобы "очистить совесть". Он добавил, что решил изменить показания "из-за желания рассказать всю правду, не только благодаря духовному обновлению, но и из-за страха перед Богом".