06.03 14:43 MIGnews.com

Тель-Авив: Музыкант убивший жену молотком извиняется в суде

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Израильский музыкант Илан Бен-Ами, признанный виновным в убийстве своей бывшей жены, Дафны бар-Цион, выразил сожаление в связи с содеянным.Согласно документам обвинительного заключения, Бен Ами безуспешно пытался восстановить отношения с Дафной – своей бывшей женой.Дафна отказалась, и Бен Ами убил ее молотком в собственной квартире. До этого Бар Цион жаловалась на Бен Ами в полицию, и ему запретили появляться рядом с бывшей женой.В день убийства Бен Ами попросил Дафну прийти в его квартиру. Он предложил ей уехать вместе в Цфат, и там восстановить их брак. Когда она отказалась, он несколько раз ударил ее молотком по голове, после чего бежал из квартиры. Он был задержан через несколько дней после убийства.Бен-Ами заявил: “Я выражаю глубокое сожаление перед лицом дочери покойной, Неты Бар-Цион и ее семьей. Я прошу прощения за ту великую боль и то разрушение, которое я причинил. Я заплачу за это моей жизнью, и это не будет легко. Моя жизнь - ад. Я реально за это плачу. Она была любовью всей моей жизни, и я надеюсь, что еще есть те, кто в это верит”.Прокуратура требует для Бен-Ами пожизненного заключения и выплаты компенсации дочери Бар Цион в размере 258 тысяч шекелей.