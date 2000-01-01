В интернет слиты тысячи интимных фото солдаток-морпехов США
Министерство обороны США начало масштабное расследование скандального поведения сотен служащих "элитных войск". Морские пехотинцы обменивались сотнями, если не тысячами, интимных фотографий своих сослуживцев-женщин - как уже отслуживших, так и еще несущих службу.
Только с 30 января по таким фотографиям, опубликованным на Facebook-странице Marines United, были определены по имени, званию и месту военной дислокации более двух десятков женщин-морпехов. Практически все снимки сопровождаются не просто сальными, но и откровенно грубыми комментариями.
В штаб-квартире морской пехоты США уже занялись решением этой проблемы. Как пишет пресса, публикация фотографий начала спустя почти месяц после того, как 5 января женщины впервые поступили на службу морскую пехоту. Происходящее подчеркивает продолжающуюся проблему сексуальных домогательств в рядах армии.
В Минобороны уже говорят об угрозе национальной безопасности из-за возможности шантажа солдаток, а доктора утверждают, что подобное даже может нанести вред женской психике.
30 января администрации Facebook и Google удалили акаунты, с которых в Marines United публиковались обнаженные фото солдаток, а служба уголовных расследований ВМС США начала разбирательство по факту произошедшего. При этом администраторы сообщества игнорируют все запросы о комментарии, хотя один из них участвовал в обсуждении снимков, а другой "лайкнул" одну фотографию.
В целом под снимками собралось более 2,5 тысяч комментариев, причем большинство комментаторов общались со своих реальных акаунтов, где указаны их личные данные. Без тени смущения они призывали выкладывать новые фото и распространять по соцсети уже опубликованные снимки с именами, званиями и военными базами солдаток.
Сами женщины считают, что их интимные фотографии были слиты либо их бывшими возлюбленными, либо же хакерами.