06.03 13:58 MIGnews.com

В интернет слиты тысячи интимных фото солдаток-морпехов США

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Министерство обороны США начало масштабное расследование скандального поведения сотен служащих "элитных войск". Морские пехотинцы обменивались сотнями, если не тысячами, интимных фотографий своих сослуживцев-женщин - как уже отслуживших, так и еще несущих службу.Только с 30 января по таким фотографиям, опубликованным на Facebook-странице Marines United, были определены по имени, званию и месту военной дислокации более двух десятков женщин-морпехов. Практически все снимки сопровождаются не просто сальными, но и откровенно грубыми комментариями.В штаб-квартире морской пехоты США уже занялись решением этой проблемы. Как пишет пресса, публикация фотографий начала спустя почти месяц после того, как 5 января женщины впервые поступили на службу морскую пехоту. Происходящее подчеркивает продолжающуюся проблему сексуальных домогательств в рядах армии.В Минобороны уже говорят об угрозе национальной безопасности из-за возможности шантажа солдаток, а доктора утверждают, что подобное даже может нанести вред женской психике.30 января администрации Facebook и Google удалили акаунты, с которых в Marines United публиковались обнаженные фото солдаток, а служба уголовных расследований ВМС США начала разбирательство по факту произошедшего. При этом администраторы сообщества игнорируют все запросы о комментарии, хотя один из них участвовал в обсуждении снимков, а другой "лайкнул" одну фотографию.В целом под снимками собралось более 2,5 тысяч комментариев, причем большинство комментаторов общались со своих реальных акаунтов, где указаны их личные данные. Без тени смущения они призывали выкладывать новые фото и распространять по соцсети уже опубликованные снимки с именами, званиями и военными базами солдаток.Сами женщины считают, что их интимные фотографии были слиты либо их бывшими возлюбленными, либо же хакерами.